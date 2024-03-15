Ширяев Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ширяев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Ширяева (Борисова) Эмилия Борисовна
Рождение ребёнка
06.08.1901
Дочь: Ширяева Нина Николаевна
Мать ребёнка: Ширяева (Борисова) Эмилия Борисовна
Рождение ребёнка
05.11.1907
Дочь: Ширяева Александра Николаевна
Мать ребёнка: Ширяева (Борисова) Эмилия Борисовна
Рождение ребёнка
23.07.1913
Дочь: Матвеева (Ширяева) Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Ширяева (Борисова) Эмилия Борисовна
Смерть
Неизвестно