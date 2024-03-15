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Ширяев Николай Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ширяев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Ширяева (Борисова) Эмилия Борисовна

Рождение ребёнка
06.08.1901

Дочь: Ширяева Нина Николаевна

Мать ребёнка: Ширяева (Борисова) Эмилия Борисовна

Рождение ребёнка
05.11.1907

Дочь: Ширяева Александра Николаевна

Мать ребёнка: Ширяева (Борисова) Эмилия Борисовна

Опочка, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.07.1913

Дочь: Матвеева (Ширяева) Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Ширяева (Борисова) Эмилия Борисовна

Опочка, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
Опочка, Опочецкий муниципальный район, Псковская область

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