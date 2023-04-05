Филимонова Дарья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонова Дарья Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1869 ст.

Сын: Филимонов Георгий Васильев

Отец ребёнка: Филимонов Василий Сергеев

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
13.11.1874 ст.

Дочь: Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Филимонов Василий Сергеев

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимонов Василий Сергеев

Смерть
Неизвестно
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