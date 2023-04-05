Филимонова Дарья Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение ребёнка
07.01.1869 ст.
Сын: Филимонов Георгий Васильев
Отец ребёнка: Филимонов Василий Сергеев
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
13.11.1874 ст.
Дочь: Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Филимонов Василий Сергеев
Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно