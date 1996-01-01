Калугина (Евсеева) Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калугина (Евсеева) Елена Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1996

Сын: Калугин Никита Викторович

Отец ребёнка: Калугин Виктор Александрович

Рождение ребёнка
2005

Дочь: Калугина Анастасия Викторовна

Отец ребёнка: Калугин Виктор Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калугин Виктор Александрович

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