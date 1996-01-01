Калугина (Евсеева) Елена Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1996
Сын: Калугин Никита Викторович
Отец ребёнка: Калугин Виктор Александрович
Рождение ребёнка
2005
Дочь: Калугина Анастасия Викторовна
Отец ребёнка: Калугин Виктор Александрович
Бракосочетание
Неизвестно