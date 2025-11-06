Мишина (Кулешова) Мария Анатольевна
женский, родилась 16.08.1993
ОтецКулешов Анатолий Ефремович10.08.1953 г.р.
МатьКулешова Дмитрикова Валентина Владимировна19.02.1958 г.р.
Супруги
Мишин Александр Андреевич12.05.1988 г.р.
Дети
Мишина КИРА Александровна07.05.2015 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1993
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.05.2015
Дочь: Мишина КИРА Александровна
Отец ребёнка: Мишин Александр Андреевич