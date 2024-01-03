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Анастасия Кузьмина

Место рождения

Горка, Сланцевский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

12.03.1880

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

EY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Горка, Сланцевский муниципальный район, Ленинградская область
Согласно записи о бракосочетании в метрической книге 27 лет
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Иванов

Бракосочетание
15.04.1879

Муж: Максим Иванов

Ельма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Поручители по жениху: д. Ельма Егор Яковлев (родной брат отца Ивана Яковлева), Афанасий Григорьев По невесте: д. Горки Никита Иосифов и Даниил Иванов
Смерть
12.03.1880
Ельма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
От горячьки Возраст указан 25 лет

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