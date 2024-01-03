Анастасия Кузьмина
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смерти12.03.1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Согласно записи о бракосочетании в метрической книге 27 лет
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Иванов
Бракосочетание
15.04.1879
Муж: Максим Иванов
Поручители по жениху: д. Ельма Егор Яковлев (родной брат отца Ивана Яковлева), Афанасий Григорьев По невесте: д. Горки Никита Иосифов и Даниил Иванов
Смерть
12.03.1880
От горячьки Возраст указан 25 лет