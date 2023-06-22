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Выжевский Алексей Григорьевич

Место рождения

Барабинск, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

24.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Барабинск, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Выжевская (Семчук) Софья Александровна

Рождение ребёнка
18.02.1934

Сын: Выжевский Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Выжевская (Семчук) Софья Александровна

Спасск-Дальний, Спасск-Дальний, Приморский край
Рождение ребёнка
31.08.1937

Дочь: Дробот (Выжевская) Лилия Алексеевна

Мать ребёнка: Выжевская (Семчук) Софья Александровна

Спасск-Дальний, Спасск-Дальний, Приморский край
Смерть
24.08.1942
Ельня, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

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