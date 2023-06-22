Выжевский Алексей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти24.08.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.02.1934
Сын: Выжевский Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Выжевская (Семчук) Софья Александровна
Рождение ребёнка
31.08.1937
Дочь: Дробот (Выжевская) Лилия Алексеевна
Мать ребёнка: Выжевская (Семчук) Софья Александровна
Смерть
24.08.1942
Ельня, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область