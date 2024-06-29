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Матросова Елена Максимовна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

13.06.1913

Дата смерти

22.04.1981

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1913

Отец: Иванов Максим Иванович

Мать: Иванова Анастасия Спиридоновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
В метрической книге 26.05.1913, крещение 02.06.1913 по старому стилю.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матросов Геннадий Сергеевич

Отец ребёнка: Матросов Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матросов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Матросов Сергей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матросов Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
11.07.1958

Сын: Матросов Вячеслав Сергеевич

Отец ребёнка: Матросов Сергей Михайлович

Смерть
22.04.1981

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