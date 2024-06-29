Матросова Елена Максимовна
Место рождения
Дата рождения13.06.1913
Дата смерти22.04.1981
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1913
В метрической книге 26.05.1913, крещение 02.06.1913 по старому стилю.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матросов Геннадий Сергеевич
Отец ребёнка: Матросов Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матросов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Матросов Сергей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.07.1958
Сын: Матросов Вячеслав Сергеевич
Отец ребёнка: Матросов Сергей Михайлович
Смерть
22.04.1981