Pildava (Brigmane) Henriete Liliāna
Место рождения
Дата рождения07.08.1933
Дата смертиОколо 01.06.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1933
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Novika Iveta Novika
Отец ребёнка: Pildavs Jānis
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
28.01.1934
Рождение ребёнка
31.03.1955
Дочь: Liekniņa (Pildava) Diāna
Отец ребёнка: Pildavs Jānis
Смерть
Около 01.06.2017
Похороны
Неизвестно