Pildava (Brigmane) Henriete Liliāna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pildava (Brigmane) Henriete Liliāna

Место рождения

Рига, Rīga

Дата рождения

07.08.1933

Дата смерти

Около 01.06.2017

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1933

Отец: Brigmanis Kārlis Vilhelms Mihaels

Мать: Brigmanis (Ульская) Юлияна

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Novika Iveta Novika

Отец ребёнка: Pildavs Jānis

Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
28.01.1934
Рига, Rīga
Рождение ребёнка
31.03.1955

Дочь: Liekniņa (Pildava) Diāna

Отец ребёнка: Pildavs Jānis

Смерть
Около 01.06.2017
Скрунда, Kuldīgas novads
Похороны
Неизвестно
Скрунда, Kuldīgas novads

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