Филлипова (Бянкина) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФиллипова (Бянкина) Галина Ивановна

Филлипова (Бянкина) Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1960

Пол

Женский

Добавил:

УБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1960

Отец: Бянкин Иван Андреевич

Мать: Бянкина Нэля Сергеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close