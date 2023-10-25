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Филлипова (Бянкина) Галина Ивановна
Филлипова (Бянкина) Галина Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.11.1960
Пол
Женский
Отец
Бянкин Иван Андреевич
1931 г.р.
Мать
Бянкина (Игошина) Нэля Сергеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
УБ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
19.11.1960
Отец:
Бянкин Иван Андреевич
Мать:
Бянкина Нэля Сергеевна
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