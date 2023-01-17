Нюганен Катерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1811 по 1818 ст.
Отец ребёнка: Нюганен Симон Андрусов
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Нюганен Симон Андрусов
Рождение ребёнка
1829 ст.
Дочь: Нюганен Анна Семеновна
Отец ребёнка: Нюганен Симон Андрусов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно