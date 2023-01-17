Нюганен Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нюганен Катерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1811 по 1818 ст.

Сын: Нюганен Петр Семенович

Отец ребёнка: Нюганен Симон Андрусов

Ладога, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Нюганен Тахван Симонов

Отец ребёнка: Нюганен Симон Андрусов

Ладога, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1829 ст.

Дочь: Нюганен Анна Семеновна

Отец ребёнка: Нюганен Симон Андрусов

Ладога, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нюганен Симон Андрусов

Смерть
Неизвестно
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