Веренев Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Веренева Валентина Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Веренева Варвара Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Веренев Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Веренев Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Веренева ...
Смерть
Неизвестно