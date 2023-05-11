Веренев Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веренев Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

П
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Веренева Валентина Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Веренева Варвара Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веренев Григорий Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веренев Василий Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веренев Фёдор Фёдорович

Мать ребёнка: Веренева ...

Смерть
Неизвестно
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