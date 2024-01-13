Цвирко Фелициан Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смерти01.03.1876
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Цвирко Фёдор Николаевич
Мать: Цвирко Юстина
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Евдакия Фелициановна
Мать ребёнка: Цвирко Розалия
Рождение ребёнка
23.04.1837
Сын: Цвирко Георгий Фелицианович
Мать ребёнка: Цвирко Розалия
заст. Вороничи
Рождение ребёнка
28.05.1841
Сын: Цвирко Гавриил Фелицианович
Мать ребёнка: Цвирко Розалия
заст. Боровые
Рождение ребёнка
1845
Сын: Цвирко Антон Фелицианович
Мать ребёнка: Цвирко Розалия
Смерть
01.03.1876
заст. Занетечье, Житинская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния