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Цвирко Фелициан Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

01.03.1876

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Цвирко Фёдор Николаевич

Мать: Цвирко Юстина

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Евдакия Фелициановна

Мать ребёнка: Цвирко Розалия

Рождение ребёнка
23.04.1837

Сын: Цвирко Георгий Фелицианович

Мать ребёнка: Цвирко Розалия

заст. Вороничи
Рождение ребёнка
28.05.1841

Сын: Цвирко Гавриил Фелицианович

Мать ребёнка: Цвирко Розалия

заст. Боровые
Рождение ребёнка
1845

Сын: Цвирко Антон Фелицианович

Мать ребёнка: Цвирко Розалия

Смерть
01.03.1876
заст. Занетечье, Житинская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
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