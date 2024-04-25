Осипова (Сластенина) Светлана Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Сластенина) Светлана Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1978

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1978

Отец: Сластенин Геннадий Бабакулиевич

Мать: Сластенина (Балабон) Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
02.08.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осипов Владимир Александрович

Бракосочетание
08.11.2003

Муж: Уланов Олег Михайлович

Рождение ребёнка
24.03.2004

Дочь: Уланова Екатерина Олеговна

Отец ребёнка: Уланов Олег Михайлович

Рождение ребёнка
06.02.2009

Дочь: Уланова Ольга Олеговна

Отец ребёнка: Уланов Олег Михайлович

Рождение ребёнка
11.04.2015

Сын: Уланов Юрий Олегович

Отец ребёнка: Уланов Олег Михайлович

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