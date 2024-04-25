Осипова (Сластенина) Светлана Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1978
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1978
Рождение ребёнка
02.08.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Осипов Владимир Александрович
Бракосочетание
08.11.2003
Рождение ребёнка
24.03.2004
Дочь: Уланова Екатерина Олеговна
Отец ребёнка: Уланов Олег Михайлович
Рождение ребёнка
06.02.2009
Дочь: Уланова Ольга Олеговна
Отец ребёнка: Уланов Олег Михайлович
Рождение ребёнка
11.04.2015
Сын: Уланов Юрий Олегович
Отец ребёнка: Уланов Олег Михайлович