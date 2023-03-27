Преображенский Никифор Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.09.1890
с. Дощатый завод Меленковского уезда
Супруг(-а): Никифор Андреев Преображенский
Рождение ребёнка
1892
Сын: Преображенский Василий Никифорович
Мать ребёнка: Касторский Анна Михайловна
с.Городище Вязниковского р-на.
Рождение ребёнка
14.10.1896
Сын: Преображенский Павел Никифорович
Мать ребёнка: Касторский Анна Михайловна
с. Городищи Судогодского уезда
Рождение ребёнка
14.10.1896
Сын: Преображенский Михаил Никифорович
Мать ребёнка: Касторский Анна Михайловна
с. Городищи Судогодского уезда
Рождение ребёнка
28.02.1906
Дочь: Евдокия Никифоровна
Мать ребёнка: Касторский Анна Михайловна
село Городищи Судогодского уезда Владимирской губернии