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Преображенский Никифор Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.09.1890

Жена: Касторский Анна Михайловна

с. Дощатый завод Меленковского уезда
Супруг(-а): Никифор Андреев Преображенский
Рождение ребёнка
1892

Сын: Преображенский Василий Никифорович

Мать ребёнка: Касторский Анна Михайловна

с.Городище Вязниковского р-на.
Рождение ребёнка
14.10.1896

Сын: Преображенский Павел Никифорович

Мать ребёнка: Касторский Анна Михайловна

с. Городищи Судогодского уезда
Рождение ребёнка
14.10.1896

Сын: Преображенский Михаил Никифорович

Мать ребёнка: Касторский Анна Михайловна

с. Городищи Судогодского уезда
Рождение ребёнка
28.02.1906

Дочь: Евдокия Никифоровна

Мать ребёнка: Касторский Анна Михайловна

село Городищи Судогодского уезда Владимирской губернии
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