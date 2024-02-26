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Давыд Степанов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

1806

Пол

Мужской

Отец

Около 1735 г.р.

Мать

Около 1743 г.р.

Жена

Около 1773 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Степан Алексеев (Ич)

Мать: Прасковья Иванова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Романова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Иван Давыдов (Ич)

Мать ребёнка: Анисья Романова (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Афросинья Давыдова (Вна)

Мать ребёнка: Анисья Романова (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Наталия Давыдова (Вна)

Мать ребёнка: Анисья Романова (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1806
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Ульяна Давыдова (Вна)

Мать ребёнка: Анисья Романова (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Николай Давыдов (Ич)

Мать ребёнка: Анисья Романова (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек

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