Давыд Степанов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
Дата смерти1806
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: Степан Алексеев (Ич)
Мать: Прасковья Иванова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Романова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Иван Давыдов (Ич)
Мать ребёнка: Анисья Романова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Афросинья Давыдова (Вна)
Мать ребёнка: Анисья Романова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Наталия Давыдова (Вна)
Мать ребёнка: Анисья Романова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1806
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Ульяна Давыдова (Вна)
Мать ребёнка: Анисья Романова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Николай Давыдов (Ич)
Мать ребёнка: Анисья Романова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек