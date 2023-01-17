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Ильяс Бикчентаев

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Место рождения

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1796

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Бикчентай Бикбовов

Мать: Зульканифа

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1818

Сын: Мухаметша Ильясов

Мать ребёнка: Гадисафа

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Васифа Ильясова

Мать ребёнка: Гадисафа

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Фатима Ильясова

Мать ребёнка: Гадисафа

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Сахипзямал Ильясова

Мать ребёнка: Гадисафа

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гадисафа

Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1826
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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