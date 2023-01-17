Ильяс Бикчентаев
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Бикчентай Бикбовов
Мать: Зульканифа
Рождение ребёнка
1818
Сын: Мухаметша Ильясов
Мать ребёнка: Гадисафа
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Васифа Ильясова
Мать ребёнка: Гадисафа
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Фатима Ильясова
Мать ребёнка: Гадисафа
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Сахипзямал Ильясова
Мать ребёнка: Гадисафа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гадисафа
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1826