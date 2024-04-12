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Наталия Степанова

Место рождения

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

Около 1861 ст.

Дата смерти

13.08.1878 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1836 г.р.

Мать

Около 1841 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1861 ст.

Отец: Степан Иванов

Мать: Марфа Алексеева

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Смерть
13.08.1878 ст.
Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Деревни Здурьева Собственника Степана Иванова - дочь Наталiя, 13(15) августа 1878, 17 лет. 56-25-218-287об-288
Похороны
15.08.1878 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
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