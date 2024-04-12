Наталия Степанова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1861 ст.
Дата смерти13.08.1878 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861 ст.
Отец: Степан Иванов
Мать: Марфа Алексеева
Смерть
13.08.1878 ст.
Деревни Здурьева Собственника Степана Иванова - дочь Наталiя, 13(15) августа 1878, 17 лет. 56-25-218-287об-288
Похороны
15.08.1878 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область