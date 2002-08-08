Сухорукова Алевтина Александровна
Место рождения
Дата рождения17.06.1920
Дата смерти08.08.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.06.1954
Сын: Сухоруков Сергей Борисович
Отец ребёнка: Устинов Борис Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сухорукова Светлана Борисовна
Отец ребёнка: Устинов Борис Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухоруков Владимир Борисович
Отец ребёнка: Устинов Борис Иванович
Смерть
08.08.2002