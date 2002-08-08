Сухорукова Алевтина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухорукова Алевтина Александровна

Сухорукова Алевтина Александровна

avatar

Место рождения

Барневка, Шадринский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

17.06.1920

Дата смерти

08.08.2002

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Барневка, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
11.06.1954

Сын: Сухоруков Сергей Борисович

Отец ребёнка: Устинов Борис Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сухорукова Светлана Борисовна

Отец ребёнка: Устинов Борис Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухоруков Владимир Борисович

Отец ребёнка: Устинов Борис Иванович

Смерть
08.08.2002
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close