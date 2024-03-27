Камалеев Галимзян Герой Ссср — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камалеев Галимзян Герой Ссср

Место рождения

Татарская АССР, Пестречинский р-н, д. Алтакаево

Дата рождения

15.07.1919

Дата смерти

13.06.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Военная награда
Неизвестно
Камалиев Галимзан Камалиевич Герой Советского Союза (Орден Ленина и медаль «Золотая звезда») Наградной документ Дата рождения: __.__.1919 Место призыва: Пестречинский РВК, Татарская АССР, Пестречинский р-н Дата поступления на службу: __.__.1939 Воинское звание: сержант Воинская часть: 248 сп 31 сд 46 А Даты подвига: 26.09.1943-27.09.1943 Наименование награды: Герой Советского Союза (Орден Ленина и медаль «Золотая звезда») Операция: Наступление Воронежского и Степного Фронтов с целью выхода на р. Днепр Информация об архиве - Архив: ЦАМО
Камалеев Галимзян Камалеевич. Орден Отечественной войны I степени __.__.1919 Татарская АССР, Пестречинский р-н, Л.-Кокушкино. Юбилейная картотека
Рождение ребёнка
09.03.1947

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Рождение ребёнка
27.04.1950

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Рождение ребёнка
17.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.03.1958

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Рождение ребёнка
27.08.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Смерть
13.06.1993
Похороны
Неизвестно

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