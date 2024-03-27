Камалеев Галимзян Герой Ссср
Место рожденияТатарская АССР, Пестречинский р-н, д. Алтакаево
Дата рождения15.07.1919
Дата смерти13.06.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Военная награда
Неизвестно
Камалиев Галимзан Камалиевич Герой Советского Союза (Орден Ленина и медаль «Золотая звезда») Наградной документ Дата рождения: __.__.1919 Место призыва: Пестречинский РВК, Татарская АССР, Пестречинский р-н Дата поступления на службу: __.__.1939 Воинское звание: сержант Воинская часть: 248 сп 31 сд 46 А Даты подвига: 26.09.1943-27.09.1943 Наименование награды: Герой Советского Союза (Орден Ленина и медаль «Золотая звезда») Операция: Наступление Воронежского и Степного Фронтов с целью выхода на р. Днепр Информация об архиве - Архив: ЦАМО
Камалеев Галимзян Камалеевич. Орден Отечественной войны I степени __.__.1919 Татарская АССР, Пестречинский р-н, Л.-Кокушкино. Юбилейная картотека
Рождение ребёнка
09.03.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.04.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.12.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.08.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
13.06.1993
Похороны
Неизвестно