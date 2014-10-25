Сушкевич Иосиф Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1927
Дата смерти25.10.2014
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сушкевич (Борисова) Тамара Михайловна
Рождение ребёнка
29.01.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сушкевич (Борисова) Тамара Михайловна
Смерть
25.10.2014