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Сушкевич Иосиф Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1927

Дата смерти

25.10.2014

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

Жена

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1927

Отец: Сушкевич Степан Климентьевич

Мать: Сушкевич Надежда Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сушкевич (Борисова) Тамара Михайловна

Рождение ребёнка
28.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сушкевич (Борисова) Тамара Михайловна

Рождение ребёнка
29.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сушкевич (Борисова) Тамара Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
25.10.2014
Москва, город федерального значения Москва

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