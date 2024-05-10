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Кузичева Мария Ивановна

Место рождения

Бердинка, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1843

Муж: Кузичев Михаил

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1844

Сын: Кузичев Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Кузичев Михаил

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1845

Сын: Кузичев Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Кузичев Михаил

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1852

Сын: Кузичев Федор Михайлович

Отец ребёнка: Кузичев Михаил

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Кузичева Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Кузичев Михаил

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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