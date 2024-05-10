Кузичева Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Бракосочетание
Около 1843
Муж: Кузичев Михаил
Рождение ребёнка
1844
Сын: Кузичев Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Кузичев Михаил
Рождение ребёнка
1845
Сын: Кузичев Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Кузичев Михаил
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Кузичев Михаил
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Кузичева Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Кузичев Михаил
Смерть
Неизвестно