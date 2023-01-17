Бесперстов Анатолий Васильевич
Место рождения
Дата рождения16.11.1935
Дата смерти23.12.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1960
Дочь: Кирилина Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Бесперстова Валентина Степановна
Чапаевск, Чапаевск, Самарская область
Рождение ребёнка
18.03.1965
Сын: Бесперстов Павел Анатольевич
Мать ребёнка: Бесперстова Валентина Степановна
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.12.1992