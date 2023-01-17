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Бесперстов Анатолий Васильевич

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Место рождения

Тереньга, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

16.11.1935

Дата смерти

23.12.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Тереньга, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.05.1960

Дочь: Кирилина Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Бесперстова Валентина Степановна

Чапаевск, Чапаевск, Самарская область
Рождение ребёнка
18.03.1965

Сын: Бесперстов Павел Анатольевич

Мать ребёнка: Бесперстова Валентина Степановна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бесперстова Валентина Степановна

Смерть
23.12.1992
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