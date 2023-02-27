(Рогозина) Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Сын: Рогозин Семён
Отец ребёнка: Рогозин Тимофей
Рождение ребёнка
1785
Сын: Рогозин Влас
Отец ребёнка: Рогозин Тимофей
Рождение ребёнка
1792
Сын: Рогозин Пётр
Отец ребёнка: Рогозин Тимофей
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Рогозин Тимофей
Место жительства
1795
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Тимофей
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно