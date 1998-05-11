Крыленко Марина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1992
Дочь: Клыленко Мария Андреевна
Отец ребёнка: Крыленко Андрей Борисович
Рождение ребёнка
11.05.1998
Сын: Крыленко Богдан Андреевич
Отец ребёнка: Крыленко Андрей Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крыленко Андрей Борисович