Крыленко Марина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крыленко Марина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1992 г.р.
1998 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1992

Дочь: Клыленко Мария Андреевна

Отец ребёнка: Крыленко Андрей Борисович

Рождение ребёнка
11.05.1998

Сын: Крыленко Богдан Андреевич

Отец ребёнка: Крыленко Андрей Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крыленко Андрей Борисович

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