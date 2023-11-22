Гончаренко Степан Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончаренко Степан Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гончаренко Емельян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Гармаш Марина Степановна

Мать ребёнка: Гончаренко Агафья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончаренко Куприй Степанович

Мать ребёнка: Гончаренко Агафья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гончаренко Мария Степановна

Мать ребёнка: Гончаренко Агафья Григорьевна

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