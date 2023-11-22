Гончаренко Степан Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гончаренко Емельян
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Гармаш Марина Степановна
Мать ребёнка: Гончаренко Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончаренко Куприй Степанович
Мать ребёнка: Гончаренко Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гончаренко Мария Степановна
Мать ребёнка: Гончаренко Агафья Григорьевна