Хадичя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тараканова) Кашифэ
Отец ребёнка: Тараканов Маглюд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тараканов Минулла
Отец ребёнка: Тараканов Маглюд
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Пукачева (Тараканова) Нагимэ
Отец ребёнка: Тараканов Маглюд
Рождение ребёнка
05.12.1919
Дочь: Галяутдинова (Тараканова) Фагилэ
Отец ребёнка: Тараканов Маглюд
Смерть
Неизвестно