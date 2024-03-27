Хадичя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хадичя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тараканова) Кашифэ

Отец ребёнка: Тараканов Маглюд

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тараканов Минулла

Отец ребёнка: Тараканов Маглюд

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Пукачева (Тараканова) Нагимэ

Отец ребёнка: Тараканов Маглюд

Рождение ребёнка
05.12.1919

Дочь: Галяутдинова (Тараканова) Фагилэ

Отец ребёнка: Тараканов Маглюд

Смерть
Неизвестно

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