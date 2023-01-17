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Ткачук Василий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1973

Сын: Ткачук Николай Васильевич

Мать ребёнка: Ткачук Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ткачук Валерий Васильевич

Мать ребёнка: Ткачук Анна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткачук Анна Андреевна

Смерть
1996
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
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