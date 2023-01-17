Ткачук Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
Дата смерти1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1973
Сын: Ткачук Николай Васильевич
Мать ребёнка: Ткачук Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ткачук Валерий Васильевич
Мать ребёнка: Ткачук Анна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ткачук Анна Андреевна
Смерть
1996
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область