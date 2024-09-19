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Опанасенко Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

После 1797

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дзюба (Опанасенко) Варвара Ильинична

Отец ребёнка: Опанасенко Илья Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Опанасенко Илья Тимофеевич

Рождение ребёнка
1781

Сын: Опанасенко Иван Ильич

Отец ребёнка: Опанасенко Илья Тимофеевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Опанасенко Дарья Ильинична

Отец ребёнка: Опанасенко Илья Тимофеевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.06.1788 ст.

Сын: Опанасенко Леонтий Ильич

Отец ребёнка: Опанасенко Илья Тимофеевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Опанасенко Анна Ильинична

Отец ребёнка: Опанасенко Илья Тимофеевич

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1797

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