Опанасенко Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиПосле 1797
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дзюба (Опанасенко) Варвара Ильинична
Отец ребёнка: Опанасенко Илья Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Опанасенко Илья Тимофеевич
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Опанасенко Дарья Ильинична
Отец ребёнка: Опанасенко Илья Тимофеевич
Рождение ребёнка
17.06.1788 ст.
Отец ребёнка: Опанасенко Илья Тимофеевич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Опанасенко Анна Ильинична
Отец ребёнка: Опанасенко Илья Тимофеевич
Смерть
После 1797