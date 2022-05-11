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Васильченко Михаил Алексеевич

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Место рождения

Село Моисеево,Котовский район,Волгоградская область

Дата рождения

1949

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Моисеево,Котовский район,Волгоградская область
Бракосочетание
1968

Жена: Васильченко Галина Васильевна

Рождение ребёнка
1971

Сын: Васильченко Александр Михайлович

Мать ребёнка: Васильченко Галина Васильевна

Рождение ребёнка
1974

Дочь: Борисюк Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Васильченко Галина Васильевна

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