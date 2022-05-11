Васильченко Михаил Алексеевич
Место рожденияСело Моисеево,Котовский район,Волгоградская область
Дата рождения1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Моисеево,Котовский район,Волгоградская область
Бракосочетание
1968
Рождение ребёнка
1971
Сын: Васильченко Александр Михайлович
Мать ребёнка: Васильченко Галина Васильевна
Рождение ребёнка
1974
Дочь: Борисюк Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Васильченко Галина Васильевна