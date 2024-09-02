Корсикова Елизавета Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсикова Елизавета Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1919

Муж: Корсиков Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
05.10.1919

Сын: Корсиков-Архипов Виктор Дмитриевич

Отец ребёнка: Корсиков Дмитрий Иванович

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.11.1921

Сын: Корсиков Валерьян Дмитриевич

Отец ребёнка: Корсиков Дмитрий Иванович

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.05.1923

Сын: Корсиков Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Корсиков Дмитрий Иванович

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.03.1924

Дочь: Корсикова Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Корсиков Дмитрий Иванович

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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