Корсикова Елизавета Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1919
Рождение ребёнка
05.10.1919
Сын: Корсиков-Архипов Виктор Дмитриевич
Отец ребёнка: Корсиков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
05.11.1921
Сын: Корсиков Валерьян Дмитриевич
Отец ребёнка: Корсиков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
11.05.1923
Сын: Корсиков Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Корсиков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
17.03.1924
Дочь: Корсикова Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Корсиков Дмитрий Иванович
Смерть
Неизвестно