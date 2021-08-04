Семикина-Нижельская Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семикина-Нижельская Вера Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1955

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1955

Отец: Нижельсий Александр Степанович

Мать: Нижельская-Лаптева Ольга Павловна

Рождение ребёнка
15.02.1976

Дочь: Чабан-Рождественская-Семикина Виктория Владимировна

Отец ребёнка: Семикин Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
06.12.1983

Дочь: Шахмотова-Семикина Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Семикин Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семикин Владимир Николаевич

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