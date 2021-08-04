Семикина-Нижельская Вера Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1955
Рождение ребёнка
15.02.1976
Дочь: Чабан-Рождественская-Семикина Виктория Владимировна
Отец ребёнка: Семикин Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
06.12.1983
Дочь: Шахмотова-Семикина Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Семикин Владимир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно