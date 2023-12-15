Иваневич Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иваневич Роман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Иваневич Спиридон Йосипович

Мать: Иваневич Iwaniewicz Станислава Stanisława

Смерть
2003
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