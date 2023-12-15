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Иваневич Роман
Иваневич Роман
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1957
Дата смерти
2003
Пол
Мужской
Отец
Иваневич Спиридон Йосипович
1932 г.р.
Мать
Иваневич Iwaniewicz (Рыбчинская Rybczyńska) Станислава Stanisława
1931 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец:
Иваневич Спиридон Йосипович
Мать:
Иваневич Iwaniewicz Станислава Stanisława
Смерть
2003
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