Морозов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1941

Дата смерти

?.02.2015

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1941

Отец: Морозов Василий

Мать: Морозов Анна

Смерть
?.02.2015
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