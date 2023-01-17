Кудрин Семён Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1794
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1795
Рождение ребёнка
Около 1800
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1802
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Кудрин Евфросин Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1811
Смерть
Неизвестно