Головин Антон Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Головина) Стефанида Антоновна
Мать ребёнка: Головина Анисья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Головина) Меланья Антоновна
Мать ребёнка: Головина Неонилла Ивановна
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Головина Неонилла Ивановна
Рождение ребёнка
1788
Сын: Головин Григорий Антонович
Мать ребёнка: Головина Неонилла Ивановна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Матрена Сидоровна
Мать ребёнка: Головина Неонилла Ивановна
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Евфимия Семионовна
Мать ребёнка: Головина Анисья Яковлевна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Анна Евстафьевна
Мать ребёнка: Головина Неонилла Ивановна
Смерть
Неизвестно