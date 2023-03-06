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Головин Антон Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Головин Григорий Тимофевич

Мать: Головина (Сухотина) Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Головина) Стефанида Антоновна

Мать ребёнка: Головина Анисья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головина Анисья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головина Неонилла Ивановна

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Головина) Меланья Антоновна

Мать ребёнка: Головина Неонилла Ивановна

Рождение ребёнка
1785

Сын: Головин Павел Антонович

Мать ребёнка: Головина Неонилла Ивановна

Рождение ребёнка
1788

Сын: Головин Григорий Антонович

Мать ребёнка: Головина Неонилла Ивановна

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Матрена Сидоровна

Мать ребёнка: Головина Неонилла Ивановна

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Евфимия Семионовна

Мать ребёнка: Головина Анисья Яковлевна

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Анна Евстафьевна

Мать ребёнка: Головина Неонилла Ивановна

Смерть
Неизвестно

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