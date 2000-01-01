Герасимов Юрий Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов Юрий Леонидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1963

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1963

Отец: Герасимов Леонид Николаевич

Мать: не указана

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