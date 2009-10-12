Пламс Василиса Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пламс Василиса Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1978

Дата смерти

12.10.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Хвойная, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
12.10.2009
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