Пламс Василиса Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1978
Дата смерти12.10.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Хвойная, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
12.10.2009