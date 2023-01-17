Пойкалайнен Капитолина(Капа) Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пойкалайнен Капитолина(Капа) Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1938 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.07.1968

Сын: Пойкалайнен Андрей Станиславович

Отец ребёнка: Пойкалайнен Станислав Андреевич

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пойкалайнен Станислав Андреевич

Смерть
Неизвестно
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