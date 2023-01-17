Пойкалайнен Капитолина(Капа) Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.07.1968
Сын: Пойкалайнен Андрей Станиславович
Отец ребёнка: Пойкалайнен Станислав Андреевич
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно