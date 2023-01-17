Карпов Василий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпов Василий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1898

Дата смерти

20.02.1962

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1898

Отец: Карпов Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпова Мария Ивановна

Смерть
20.02.1962
Похороны
Неизвестно
Золино, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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