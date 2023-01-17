Карпов Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1898
Дата смерти20.02.1962
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1898
Отец: Карпов Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карпова Мария Ивановна
Смерть
20.02.1962
Похороны
Неизвестно
Золино, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область