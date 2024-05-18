Панкратова (Васильева????) Анисья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панкратов Емельян Яковлевич
Отец ребёнка: Панкратов Яков Максимович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.06.1895
Отец ребёнка: Панкратов Яков Максимович
Рождение ребёнка
05.09.1899
Дочь: Зубрина (Панкратова) Любовь Яковлевна
Отец ребёнка: Панкратов Яков Максимович