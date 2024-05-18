Панкратова (Васильева????) Анисья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкратова (Васильева????) Анисья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панкратов Емельян Яковлевич

Отец ребёнка: Панкратов Яков Максимович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.06.1895

Сын: Панкратов Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Панкратов Яков Максимович

Рождение ребёнка
05.09.1899

Дочь: Зубрина (Панкратова) Любовь Яковлевна

Отец ребёнка: Панкратов Яков Максимович

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