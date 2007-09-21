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Карасёв Иван Романович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

21.09.2007

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.2007

Отец: Карасёв Роман Владимирович

Мать: Карасёва Анна Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
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