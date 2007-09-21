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Карасёв Иван Романович
Карасёв Иван Романович
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Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
21.09.2007
Пол
Мужской
Отец
Карасёв Роман Владимирович
1978 г.р.
Мать
Карасёва (Смирнова) Анна Сергеевна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.2007
Отец:
Карасёв Роман Владимирович
Мать:
Карасёва Анна Сергеевна
Москва
, город федерального значения Москва
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