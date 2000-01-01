Ширяева (Ширяева) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширяева (Ширяева) Матрена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1847 г.р.

Дети

Около 1866 г.р.
1875 г.р.

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Ширяев Федор

Отец ребёнка: Ширяев Авдий

Рождение ребёнка
26.08.1875

Сын: Ширяев Иван

Отец ребёнка: Ширяев Авдий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширяев Авдий

Смерть
Неизвестно
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