Ширяева (Ширяева) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Ширяев Федор
Отец ребёнка: Ширяев Авдий
Рождение ребёнка
26.08.1875
Сын: Ширяев Иван
Отец ребёнка: Ширяев Авдий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ширяев Авдий
Смерть
Неизвестно