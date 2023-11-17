Сасакина Акилина Иосифова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСасакина Акилина Иосифова

Сасакина Акилина Иосифова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сасакин Иосиф Ефимов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1881

Сын: Самолётов Михаил Иванов

Отец ребёнка: Самолётов Иван Давидов

Рождение ребёнка
11.09.1882

Сын: Самолётов Федор Иванов

Отец ребёнка: Самолётов Иван Давидов

Рождение ребёнка
23.07.1888

Сын: Смолётов Андрей Иванов

Отец ребёнка: Самолётов Иван Давидов

Рождение ребёнка
28.11.1888

Дочь: Самолётова Варвара Иванова

Отец ребёнка: Самолётов Иван Давидов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самолётов Иван Давидов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close