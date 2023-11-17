Сасакина Акилина Иосифова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сасакин Иосиф Ефимов
Рождение ребёнка
22.05.1881
Отец ребёнка: Самолётов Иван Давидов
Рождение ребёнка
11.09.1882
Отец ребёнка: Самолётов Иван Давидов
Рождение ребёнка
23.07.1888
Отец ребёнка: Самолётов Иван Давидов
Рождение ребёнка
28.11.1888
Дочь: Самолётова Варвара Иванова
Отец ребёнка: Самолётов Иван Давидов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно