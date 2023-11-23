Четвертинина (Четвертинина) Елизавета Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧетвертинина (Четвертинина) Елизавета Федорова

Четвертинина (Четвертинина) Елизавета Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1855

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Источники: ГАЯО ф.230 оп.1 д.150 ГАЯО ф.230 оп.1 д.9926 ГАЯО ф.230 оп.1 д.10769 ГАЯО ф.230 оп.1 д.12204 ГАЯО ф.230 оп.2 д.107 ГАЯО ф.230 оп.2 д.137 ГАЯО ф.230 оп.2 д.1418 ГАЯО ф.230 оп.2 д.1503 ГАЯО ф... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Четвертинин Сергей Матвеев

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Четвертинина) Александра Сергеева

Отец ребёнка: Четвертинин Сергей Матвеев

от горячки
Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Четвертинина) Ольга Сергеева

Отец ребёнка: Четвертинин Сергей Матвеев

Рождение ребёнка
1832

Сын: Четвертинин Алексей Сергеев

Отец ребёнка: Четвертинин Сергей Матвеев

Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Четвертинина) Анна Сергеева

Отец ребёнка: Четвертинин Сергей Матвеев

Рождение ребёнка
1838

Сын: Четвертинин Дмитрий Сергеев

Отец ребёнка: Четвертинин Сергей Матвеев

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Четвертинин Александр Сергеев

Отец ребёнка: Четвертинин Сергей Матвеев

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Четвертинина) Надежда Сергеева

Отец ребёнка: Четвертинин Сергей Матвеев

Смерть
До 1855

Мы используем куки для улучшения работы сайта.