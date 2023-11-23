Четвертинина (Четвертинина) Елизавета Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Источники: ГАЯО ф.230 оп.1 д.150 ГАЯО ф.230 оп.1 д.9926 ГАЯО ф.230 оп.1 д.10769 ГАЯО ф.230 оп.1 д.12204 ГАЯО ф.230 оп.2 д.107 ГАЯО ф.230 оп.2 д.137 ГАЯО ф.230 оп.2 д.1418 ГАЯО ф.230 оп.2 д.1503 ГАЯО ф... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Четвертинина) Александра Сергеева
Отец ребёнка: Четвертинин Сергей Матвеев
от горячки
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Четвертинина) Ольга Сергеева
Отец ребёнка: Четвертинин Сергей Матвеев
Рождение ребёнка
1832
Сын: Четвертинин Алексей Сергеев
Отец ребёнка: Четвертинин Сергей Матвеев
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Четвертинина) Анна Сергеева
Отец ребёнка: Четвертинин Сергей Матвеев
Рождение ребёнка
1838
Сын: Четвертинин Дмитрий Сергеев
Отец ребёнка: Четвертинин Сергей Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Четвертинин Александр Сергеев
Отец ребёнка: Четвертинин Сергей Матвеев
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Четвертинина) Надежда Сергеева
Отец ребёнка: Четвертинин Сергей Матвеев
Смерть
До 1855