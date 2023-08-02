Криворучко Пелагея Филипповна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.07.1895
Дочь: (Криворучко) Марина Дмитриевна
Отец ребёнка: Криворучко Дмитрий Евстигнеевич
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: (Криворучко) Анна Евстигнеевна
Отец ребёнка: Криворучко Дмитрий Евстигнеевич
Рождение ребёнка
28.03.1905
Дочь: (Криворучко) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Криворучко Дмитрий Евстигнеевич
Смерть
Неизвестно