Криворучко Пелагея Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКриворучко Пелагея Филипповна

Криворучко Пелагея Филипповна

Место рождения

Пискошино

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Криворучко Дмитрий Евстигнеевич

Рождение ребёнка
15.07.1895

Дочь: (Криворучко) Марина Дмитриевна

Отец ребёнка: Криворучко Дмитрий Евстигнеевич

Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: (Криворучко) Анна Евстигнеевна

Отец ребёнка: Криворучко Дмитрий Евстигнеевич

Рождение ребёнка
28.03.1905

Дочь: (Криворучко) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Криворучко Дмитрий Евстигнеевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.