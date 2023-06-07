Перваков Савва Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1712
Дата смерти1781
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Отец: Перваков Матвей Ануфриев
Мать: Первакова Мария Никитина
Место жительства
1719
Коломенский уезд, деревня Тимшина | ф.350 оп.2, д. 1461 (1719) | Сказки помещичьих, церковных, монастырских и метрополичьих крестьян Камаревского, Похрянского, Левиченского, Скульнев...
Рождение ребёнка
Около 1735
Мать ребёнка: Первакова Степанида Федорова
Упоминание
1761
Коломенский уезд, деревня Тимшина | ф.203, оп.747, д. 291 Исповедные ведомости Сергиевской церкви с. Ивановского 1761 | Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1781