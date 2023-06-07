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Перваков Савва Матвеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

1781

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: Перваков Матвей Ануфриев

Мать: Первакова Мария Никитина

Место жительства
1719
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, деревня Тимшина | ф.350 оп.2, д. 1461 (1719) | Сказки помещичьих, церковных, монастырских и метрополичьих крестьян Камаревского, Похрянского, Левиченского, Скульнев...
Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Перваков Семен Саввов

Мать ребёнка: Первакова Степанида Федорова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Упоминание
1761
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, деревня Тимшина | ф.203, оп.747, д. 291 Исповедные ведомости Сергиевской церкви с. Ивановского 1761 | Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первакова Степанида Федорова

Смерть
1781
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