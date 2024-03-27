Давлетгареева Аклима Зиннатулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давлетгареева Аклима Зиннатулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1927

Дочь: Рахимова Махмуда Гилимзяновна

Отец ребёнка: Давлетгареев Гилимзян

д.Расмакаево, Кушнаренковский район, БАССР
Смерть
Неизвестно
д.Расмакаево, Топоринская волость, Уфимская губерния
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Расмакаево, Топоринская волость, Уфимская губерния
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