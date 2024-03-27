Давлетгареева Аклима Зиннатулловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
26.03.1927
Дочь: Рахимова Махмуда Гилимзяновна
Отец ребёнка: Давлетгареев Гилимзян
д.Расмакаево, Кушнаренковский район, БАССР
Смерть
Неизвестно
д.Расмакаево, Топоринская волость, Уфимская губерния
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Расмакаево, Топоринская волость, Уфимская губерния