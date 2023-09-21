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Болтинский Иван Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Болтинский Федор Вавилов

Мать: Болотинская Мария Васильева

Исповедные 1822 https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/395079
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болтинский Алексей Иванов

Мать ребёнка: Болтинская (Сельменская) Епистимия Леонтьева

Бракосочетание
02.02.1810 ст.

Жена: Болтинская (Сельменская) Епистимия Леонтьева

https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/351500 МК1810
Смерть
Неизвестно

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