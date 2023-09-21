Болтинский Иван Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Исповедные 1822 https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/395079
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болтинский Алексей Иванов
Мать ребёнка: Болтинская (Сельменская) Епистимия Леонтьева
Бракосочетание
02.02.1810 ст.
https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/351500 МК1810
Смерть
Неизвестно