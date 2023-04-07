Будникова (Шаповалова) Мария Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБудникова (Шаповалова) Мария Никитична

Будникова (Шаповалова) Мария Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мершеева(Будникова) (Будникова) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Будников Андрей Гордеевич

Рождение ребёнка
24.07.1919

Сын: Будников Николай Андреевич

Отец ребёнка: Будников Андрей Гордеевич

Рождение ребёнка
14.11.1920

Дочь: Лапина (Будникова) Полина Андреевна

Отец ребёнка: Будников Андрей Гордеевич

Рождение ребёнка
07.09.1923

Сын: Будников Василий Андреевич

Отец ребёнка: Будников Андрей Гордеевич

Рождение ребёнка
22.10.1925

Сын: Будникова Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Будников Андрей Гордеевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.