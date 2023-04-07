Будникова (Шаповалова) Мария Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мершеева(Будникова) (Будникова) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Будников Андрей Гордеевич
Рождение ребёнка
24.07.1919
Сын: Будников Николай Андреевич
Отец ребёнка: Будников Андрей Гордеевич
Рождение ребёнка
14.11.1920
Дочь: Лапина (Будникова) Полина Андреевна
Отец ребёнка: Будников Андрей Гордеевич
Рождение ребёнка
07.09.1923
Сын: Будников Василий Андреевич
Отец ребёнка: Будников Андрей Гордеевич
Рождение ребёнка
22.10.1925
Сын: Будникова Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Будников Андрей Гордеевич
Смерть
Неизвестно