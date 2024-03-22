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(Даниленко) Евдокия Никанорова
(Даниленко) Евдокия Никанорова
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Древо
Место рождения
Беловоды
, Сумська область
Дата рождения
26.02.1874
Пол
Женский
Отец
Даниленко Никанор Андреев
1846 г.р.
Мать
Даниленко Матрона Иванова
1843 г.р.
Дети
Не указаны
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
26.02.1874
Отец:
Даниленко Никанор Андреев
Мать:
Даниленко Матрона Иванова
Беловоды
, Сумська область
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