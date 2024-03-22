(Даниленко) Евдокия Никанорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Даниленко) Евдокия Никанорова

Место рождения

Беловоды, Сумська область

Дата рождения

26.02.1874

Пол

Женский

Отец

1846 г.р.

Мать

1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1874

Отец: Даниленко Никанор Андреев

Мать: Даниленко Матрона Иванова

Беловоды, Сумська область
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